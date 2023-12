Concurso de histórias italianas está com inscrições abertas

Concurso Rovílio Costa – Histórias das Famílias Italianas no Brasil está com inscrições abertas. Podem concorrer textos inéditos, em língua portuguesa, italiana ou algum dialeto italiano que versem sobre histórias das famílias italianas no Brasil. O prazo vai até 31 de dezembro de 2023. Mais informações estão disponíveis no site Os 148 anos de história da imigração italiana no Brasil vão ganhar novos capítulos. A 8ª edição doestá com inscrições abertas. Podem concorrerque versem sobre. O prazo vai até 31 de dezembro de 2023. Mais informações estão disponíveis no site https://concursoroviliocosta.blogspot.com . As inscrições podem ser feitas de forma direta através deste link

O concurso é promovido pelas Edições EST e foi idealizado e é coordenado pela advogada e tradutora pública Claudia Antonini, CEO da cidadaniaitaliana.org. Para participar, os textos devem ser inéditos e o limite de tamanho para cada história é de 18 mil caracteres com espaços ou 15 mil caracteres sem espaços. Os concorrentes podem realizar quantas inscrições desejarem individualmente ou em grupo. A comissão julgadora é composta por três representantes de associações e entidades italianas no Brasil, que irão escolher os trabalhos vencedores.



A premiação é a publicação da história em um livro publicado pela EST Edições, que será lançado em sessão coletiva de autógrafos na Feira do Livro de Porto Alegre de 2024. Além disso, cada escritor com história selecionada terá direito a cinco exemplares da obra Construtores de História 8: Famílias Italianas no Brasil. Os resultados serão divulgados no dia 6 de janeiro.