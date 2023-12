Isabel Ferreira apresenta retrospectiva no Espaço Cultural Canoas Shopping

A arte de Isabel Ferreira transcende a pintura tradicional. O seu corpo mergulha nas telas e nas tintas em uma produção visceral e única que estará representada na exposição De corpo e alma na pintura, no Espaço Cultural Canoas Shopping (avenida Guilherme Schell, 6.750). A mostra, com cerca de 40 obras de Isabel, apresenta uma retrospectiva de trabalhos realizados desde 2020 até os dias atuais. O vernissage será nesta sexta-feira (1º), das 17h às 21h e a exposição fica aberta até 15 de dezembro.

A marca da artista é a sua própria gestualidade. A sua arte é produzida utilizando o seu corpo como dispositivo, como instrumento de pintura para explorar as telas de grandes dimensões com gestos livres. A artista desconstrói o modelo tradicional de pintura, deixa de lado o cavalete e as telas emolduradas, usa materiais inusitados.

As pinturas e os desenhos transitam entre as referências da arte moderna e contemporânea, o figurativo e o abstrato. Na tela, o resultado da expressão do que a artista vivencia naquele momento, constitui-se de trabalhos intensos e totalmente autorais.