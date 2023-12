Última edição do ano da festa literária BPE + Cultura acontece no sábado

A última edição do ano da festa literária BPE + Cultura acontecerá no próximo sábado (2), das 12h às 18h, na Biblioteca Pública do Estado (rua Riachuelo, 1.190). Nesta edição, haverá teatro infantil, jogos, capoeira, samba, maculelê, recital de poesia e música. Todas as atividades são gratuitas. Em caso de chuva, o evento será realizado dentro da biblioteca.

A ideia de levar a biblioteca para a rua no primeiro sábado de cada mês começou no dia 5 de agosto e atraiu a atenção da comunidade porto-alegrense, com a presença de expositores que reuniram literatura, quadrinhos, objetos relacionados aos livros e à cultura pop, vinis, além de food-trucks, artistas e contadores de histórias. Realizado em frente ao prédio centenário, o evento superou as expectativas.

O projeto acontece no primeiro final de semana de cada mês, entre as ruas João Albuquerque e General Câmara, mantendo o acesso liberado aos moradores, das 12h às 18h.



Confira a programação: