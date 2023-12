Cantor e multi-instrumentista francês FKJ se apresenta no Opinião neste sábado

FKJ que viralizou com o single Tadow e há pouco soltou o seu segundo trabalho de estúdio, vem para o Brasil. Ele subirá ao palco do Opinião (rua José do Patrocínio, 834), neste sábado (2) às 20h, para mostrar o domínio de diversos instrumentos, indo do violão aos sintetizadores, passando ainda por guitarra, baixo, bateria, saxofone e teclado. Os ingressos estão à venda em quarto lote na plataforma Sympla O cantor e multi-instrumentista francês,que viralizou com o single Tadow e há pouco soltou o seu segundo trabalho de estúdio, vem para o Brasil. Ele subirá ao palco do(rua José do Patrocínio, 834), neste sábado (2) às 20h, para mostrar o domínio de diversos instrumentos, indo do violão aos sintetizadores, passando ainda por. Os ingressos estão à venda em quarto lote na plataforma, a partir de R$ 170,00.

French Kiwi Juice é o apelido de Vincent Fenton, músico autodidata, considerado um dos pioneiros do New French House. A pegada sofisticada e atraente do estilo, que mistura jazz, música eletrônica, soul, hip hop e R&B, é facilmente dimensionada pelo debut French Kiwi Juice (2017) e pelo recente Vincent (2022), ambos elogiados pela crítica especializada.

O artista conta hoje com mais de 5 milhões de ouvintes mensais no Spotify. O músico ainda vai se apresentar em São Paulo e no Rio de Janeiro, respectivamente nos dias 29 e 30 de novembro.