Karaokengas promete ser uma nova experiência artística na Zona Cultural (avenida Alberto Bins, 900), que mistura show, karaokê e DJ pra dançar. É um encontro entre artistas e público que reúne música e teatro com humor e alegria. A primeira edição será neste sábado (2), às 19h. Os ingressos estão à venda na plataforma Atração inédita da Cia. Rústica,promete ser uma nova experiência artística na(avenida Alberto Bins, 900), que mistura. É um encontro entre artistas e público que reúne música e teatro com humor e alegria. A primeira edição será neste sábado (2), às 19h. Os ingressos estão à venda na plataforma Sympla , a partir de R$50,00.

Karaokengas é um show com músicas brasileiras que fizeram a época das décadas de 1970 a 1990, com a banda cabareteira composta por Heinz Limaverde, Brenno Di Napoli no baixo, Priscilla Colombi na bateria e Rodrigo Apolinário no teclado — o mesmo trio que atua nos espetáculos Cabaré da Mulher Braba e Cabaré do Amor Rasgado.

O microfone ficará aberto pra quem quiser cantar na primeira noite de karaokê da Zona Cultural. A noite ainda vai contar Ander DJ. O projeto é assinado pelo ator e multiartista Heinz Limaverde.