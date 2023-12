Porto Alegre recebe a 5ª edição do Encontro internacional de música e economia criativa

Estimular artistas a alcançarem os mercados nacional e internacional, além de inspirar e proporcionar trocas de informações e oportunidades para integrações e novos negócios. Esse é o objetivo do MATE – Música, Arte, Tecnologia e Educação, evento de música e economia criativa, que terá sua 5ª edição começando nesta quinta-feira (30) e seguindo até 3 de dezembro, em Porto Alegre.

A 5ª edição do MATE acontece no Vila Flores, na Casa de Cultura Mário Quintana, no Agulha e no Bar Opinião e busca oferecer uma programação que contempla a multiplicidade de linguagens. “Apresentaremos novas ações que impulsionam soluções para potencializar ainda mais o pensar criativo e colaborativo. A aproximação com o continente europeu, através da primeira edição do MATE Europe que detém a chancela da União Europeia, enaltece ainda mais o trabalho de brasileiros que fazem parte das indústrias culturais e criativas, especialmente para a cidade de Porto Alegre, atmosfera de onde nasceu o MATE”, afirma Eron Quintiliano, idealizador do evento.

Neste ano, o MATE traz painéis que abordam temas como patrimônio cultural dos bens materiais e imateriais, o panorama da nova economia mundial e o crescimento das indústrias criativas, o atual momento do mercado da música digital no Brasil, os novos festivais e o fortalecimento dos grandes festivais. Entre os destaques da programação, estão os shows com convidados internacionais, como o violeiro e compositor português, João Morais, conhecido como Gajo, além do músico de dub, produtor e um dos nomes mais importantes do gênero no mundo, o guianense Mad Professor, a banda instrumental Cíntia, de Lisboa, formada pelo trio Tom Maciel, Simão Bárcia e Ricardo Oliveira, e o multi-instrumentista nigeriano, Seun Kuti, filho mais novo do icônico Fela Kuti, que volta ao palco do Opinião acompanhado pela banda Egypt.