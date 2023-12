Maneva faz um dos últimos shows da turnê neste sábado no Araújo Vianna

Maneva retorna a Porto Alegre para fazer um dos últimos shows da turnê do disco Mundo Novo, lançado em 2022. O grupo subirá ao palco do Auditório Araújo Vianna (avenida Osvaldo Aranha, 685) neste sábado (2), às 21h. Os ingressos estão disponíveis na plataforma Sympla Um dos principais representantes do reggae nacional, a bandaretorna a Porto Alegre para fazer um dos últimos shows da turnê do disco, lançado em 2022. O grupo subirá ao palco do(avenida Osvaldo Aranha, 685) neste sábado (2), às 21h. Os ingressos estão disponíveis na plataforma, a partir de R$ 70,00.

Com quase duas décadas de trajetória e hits que até hoje tocam nas rádios do país, o grupo paulista composto por Tales de Polli (vocal e guitarra), Felipe Sousa (guitarra), Fernando Gato (baixo), Diego Andrade (percussão) e Fabinho Araújo (bateria) vai trazer para cá sucessos como O Destino Não Quis, Saudades do Tempo e Pisando Descalço.

Além dessas músicas sempre pedidas pelos fãs, a banda ainda incluirá no repertório os melhores momentos do seu álbum mais recente. Atração confirmada do Lollapalooza 2024, o Maneva há pouco disponibilizou o projeto Tudo Vira Reggae nos serviços digitais.