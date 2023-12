Ospa realiza Concerto Solidário com Carmen Monarcha e Giovanni Marquezeli neste sábado

A Orquestra Sinfônica de Porto Alegre (Ospa), preparou uma apresentação especial para este sábado (2), às 17h. Com a participação de dois cantores líricos, Carmen Monarcha e Giovanni Marquezeli, a Orquestra e o seu Coro Sinfônico percorrem um repertório variado de clássicos populares e operísticos, sob a regência do maestro Evandro Matté. O ingresso é 2kg de alimento, que serão doados às famílias afetadas pelas últimas enchentes em Porto Alegre. A troca dos alimentos deve ser realizada exclusivamente na Casa da Ospa (avenida Borges de Medeiros, 1.501), na sexta-feira (1º) e sábado (2), das 12h às 17h.

Soprano de fama internacional, Carmen Monarcha traz a experiência de anos percorrendo o mundo com o maestro André Rieu e sua Johann Strauss Orquestra. Pela primeira vez ao lado da Ospa, a cantora vai interpretar obras do repertório lírico e popular, além de uma canção relacionada à sua terra natal, Belém do Pará. Uma revelação recente , o cantor Giovanni Marquezeli também estará com a Ospa. Ele recentemente foi premiado no 1º Concurso de Canto Decápolis de Andrade.