Carlinhos Carneiro faz show especial para comemorar 25 anos da Bidê ou Balde

Bidê ou Balde, Carlinhos Carneiro vai realizar um show especial no Opinião (rua José do Patrocínio, 834). O vocalista e principal compositor da banda subirá ao palco neste sábado (2), às 23h, acompanhado por diversos músicos que tocaram com o grupo, além de amigos que fazem parte dessa história. Os ingressos estão disponíveis na plataforma Sympla Para comemorar os 25 anos davai realizar um show especial no(rua José do Patrocínio, 834). O vocalista e principal compositor da banda subirá ao palco neste sábado (2), às 23h, acompanhado por diversos músicos que tocaram com o grupo, além de amigos que fazem parte dessa história. Os ingressos estão disponíveis na plataforma, a partir de R$ 50,00.

Considerada um dos nomes mais criativos do rock gaúcho, a Bidê estreou em 2000 com Se Sexo é o que Importa, Só o Rock é Sobre Amor! No palco, Carlinhos relembrará os grandes clássicos da banda, como Mesmo que Mude, Bromélias, Cores Bonitas e Me Deixa Desafinar.

Participam do show músicos que já trabalharam com a banda, como o baterista Gui Schwertner, o baixista Lucas Juswiak e o guitarrista Jojô Lalá. Ao longo da noite, ainda passarão representantes de diferentes formações da Bidê ou Balde, como a tecladista Katia Aguiar, o baterista Pedro Hahn e o guitarrista Rodrigo Pilla.