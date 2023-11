Camila Balbueno provoca reflexão sobre o amor em show no Teatro de Arena

Camila Balbueno leva ao Teatro de Arena (avenida Borges de Medeiros, 835) o show (o privilégio de ter) um amor no fim do mundo, propondo dialogar sobre a conexão entre o imaginário romântico e a fragilidade do que costumamos compreender dessas relações. Os ingressos estão disponíveis em terceiro lote na plataforma Sympla Neste sábado (2), às 20h,leva ao(avenida Borges de Medeiros, 835) o showpropondo dialogar sobre a conexão entre o imaginário romântico e a fragilidade do que costumamos compreender dessas relações. Os ingressos estão disponíveis em terceiro lote na plataformaa partir de R$ 30,00.

Artista independente, cantora e compositora da cena musical porto-alegrense, Camila teve seus olhos voltados para o autoral desde os primeiros passos musicais. Com o passar dos anos, teve em suas canções uma companhia que viria a perdurar, desaguando nelas sobre os floreios e angústias que vinham do coração. Neste show ela provoca as pessoas sobre as perspectivas do amor.

Para o show, ela estará acompanhada de Ramon Gomes (guitarra), Breno Wirtti (guitarra/violão), Tarsis Paz (bateria), Bruno Hartmann (baixo) e Gabriel Wort (teclado).