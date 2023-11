Escola da Ospa fecha temporada 2023 com recital e grande concerto de alunos

Os alunos da Escola de Música da Ospa convidam o público a prestigiar as últimas atividades do ano letivo na Casa da Ospa (avenida Borges de Medeiros, 1.501). Os estudantes, que ao longo do ano praticaram e aprenderam diretamente com os músicos profissionais da Ospa – instituição vinculada à Secretaria de Estado da Cultura (Sedac-RS) – terão a oportunidade de demonstrar seu talento em duas atividades. Para ambos os eventos, a entrada é livre, sem necessidade de reservar ingressos.

O recital agendado para esta quarta-feira (29), às 19h, trará estudantes de nível avançado apresentando obras de Vivaldi, Strauss, Von Weber, Haydn e Honegger. A maior parte das obras é apresentada em duo, com o pianista Paulo Bergmann acompanhando os alunos. Um quinteto de cordas executará um trecho de Primavera, uma das quatro estações de Antonio Vivaldi. E o encerramento ficará a cargo da jovem cantora Laureen Jardim Paz e integrantes do Coro Jovem, que juntos cantarão Laudate Dominum, trecho de Vesperae solennes de Confessore, de Wolfgang Amadeus Mozart.

Por sua vez, o concerto da Ospa Jovem, marcado para domingo (3), às 18h, terá peças conhecidas do público como O Danúbio Azul (Strauss) e Carmen (Bizet). O Coro Jovem da Escola da Ospa se junta aos instrumentistas da Orquestra para Ave Verum Corpus (Mozart) e The Little Drummer Boy (Harry Simeone e Katherine Davis). A regência será de Arthur Barbosa.