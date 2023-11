'The Christmas Show', com Miguel Falabella, cumpre temporada no Farol Santander

Miguel Falabella, grande astro dos palcos brasileiros, conduz o espetáculo musical The Christmas Show, que tem sessões de quinta-feira (30) a domingo (03), no Farol Santander (rua Sete de Setembro, 1.028). Acompanhado das atrizes Bruna Guerin, Bruna Pazinato e Gabriella Di Grecco, Falabella se engaja em um musical sensível e bem humorado, embalado por canções natalinas de grande sucesso, com direção e coreografia de Fernanda Chamma.

Ingressos para quinta-feira (20h), sexta-feira (20h), sábado (18h30min e 20h) e domingo (17h e 19h), estão à venda no Sympla e na bilheteria do Farol Santander.



Partindo da questão "poderá a tecnologia nos tornar mais racionais e menos sensíveis?", o espetáculo faz uma comparação entre a lógica matemática das máquinas em relação à sensibilidade, emoções e criatividade do ser-humano. Por meio de diversas histórias, são levantadas particularidades dessa celebração ao redor do mundo, a lenda do Papai Noel, a simbologia da decoração da árvore de Natal, a emoção por trás da liturgia natalina, entre outros temas relacionados à data.