Curso de literatura no Instituto Ling analisa a produção poética feminina do Rio Grande do Sul

A produção poética feminina do Rio Grande do Sul é tema de um minicurso ministrado pela professora de literatura Márcia Ivana de Lima e Silva no Instituto Ling (rua João Caetano, 440). A atividade parte das publicações líricas da escritora Lila Ripoll (1905-1967), vencedora do prêmio Neruda da Paz, e da jornalista, tradutora e educadora Lara de Lemos (1923-2010) até chegar às contemporâneas Maria Carpi, patrona da 64ª Feira do Livro de Porto Alegre, e Angélica Freitas, poeta feminista.





Com análise da obra das quatro autoras, que compreendem diferentes gerações, a programação discute as diversas possibilidades de representação do gênero, da luta política à subjetividade. As aulas também procuram ressaltar a complementaridade da produção feita por mulheres, par a par com a produção feita por homens, em uma tentativa de entendimento integral das “letras do Rio Grande do Sul”. O curso é dividido em dois encontros, sempre nas quintas-feiras, das 19h às 21h. O primeiro acontece no próximo dia 30 de novembro e o segundo, no dia 7 de dezembro. As inscrições custam R$ 220,00 e podem ser feitas no site e na recepção do centro cultural.Com análise da obra das quatro autoras, que compreendem diferentes gerações, a programação discute. As aulas também procuram ressaltar a complementaridade da produção feita por mulheres, par a par com a produção feita por homens, em uma tentativa de entendimento integral das “letras do Rio Grande do Sul”.