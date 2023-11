Morre Lanny Gordin, mítico guitarrista que tocou com Gil e Gal Costa, aos 72 anos

Alexander Gordin, conhecido como Lanny Gordin, considerado um dos mais influentes guitarristas brasileiros, morreu nesta terça-feira, aos 72 anos, após um mês de internação devido a uma pneumonia. A morte foi confirmada pela esposa do artista, Cristina Gordin.

Inspirado no lendário guitarrista Jimi Hendrix, Lanny foi um participante imprescindível do tropicalismo e, em 1969, participou dos álbuns de Gilberto Gil, Caetano Veloso e Gal Costa, além do "Brazilian Octopus", com Hermeto Pascoal.

Filho de um russo com uma polonesa, Gordin nasceu em Xangai, na China, e mudou-se com a família para o Brasil aos seis anos.