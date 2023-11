Supergrupo hardcore no Opinião

Considerado um dos mais inventivos nomes do hardcore norte-americano neste século, o Off! se apresenta nesta quarta-feira, a partir das 19h, no Opinião (rua José do Patrocínio, 834). O conjunto capitaneado por Keith Morris (ex-vocalista do Black Flag e fundador do Circle Jerks), une a tradicional velocidade do estilo a experimentalismos com outras vertentes, como o alternativo e o metal. Ingressos (a partir de R$ 110,00) no Sympla.

O Off! surgiu em 2009, em Los Angeles, como veículo para Keith voltar aos palcos. Na discografia, além de singles e EPs, estão os álbuns Off! (2012), Wasted Years (2014) e Free LSD (2022). Para a apresentação na Capital, o vocalista deve estar acompanhado pelo baterista Mario Rubalcaba (Rocket from the Crypt, Hot Snakes), o guitarrista Dimitri Coats (Burning Brides) e o baixista Autry Fulbright II (...And You Will Know Us By The Trail Of Dead), em uma formação que é quase um supergrupo do hardcore dos EUA.