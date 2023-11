Edu Moreira canta Wilson Moreira é a atração do projeto O Samba é Meu Dom

Edu Moreira retorna ao Teatro do Sinduscon (avenida Augusto Meyer, 146) nesta quinta-feira (30), às 20h, para apresentar o show Edu Moreira canta Wilson Moreira em homenagem a um dos maiores sambistas da música brasileira. Integrando o projeto O Samba é meu Dom – 10 anos de shows no Teatro Sinduscon-RS, esta é a penúltima atração do ano. A entrada é franca.

Edu Moreira é cantor, violonista e compositor gaúcho cuja biografia musical se deu através do cavaquinho e do violão. Responsável por produzir rodas de samba na capital e arredores há algum tempo, procura enaltecer sua ancestralidade africana à medida que traz para essas rodas os sambas que resgatam a importância negra na formação cultural brasileira.

Nascido Wilson Moreira Serra em 1936, na zona oeste do Rio, o sambista falecido em 2018, trabalhou como guia de deficientes visuais, guarda penitenciário e engraxate antes de se dedicar ao samba. Entre os sucessos do artista estão Te Segura, gravado por Beth Carvalho e Gostoso Veneno, na voz de Alcione, entre outros.