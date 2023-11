Mulheres Atravessadas na Garganta retorna aos palcos nesta quarta e quinta

Mulheres Atravessadas na Garganta retorna aos palcos para apresentação nesta quarta (29) e quinta-feira (30), às 20h – na Sala Álvaro Moreyra, no Centro Municipal de Cultura Lupicínio Rodrigues (avenida Érico Veríssimo, 307). Os ingressos antecipados podem ser adquiridos no site da EntreAtos Divulga O espetáculoretorna aos palcos para apresentação nesta quarta (29) e quinta-feira (30), às 20h – na Sala Álvaro Moreyra, no(avenida Érico Veríssimo, 307). Os ingressos antecipados podem ser adquiridos no site da, a partir de R$ 20,00.

Juçara Gaspar evoca personagens reais e fictícias no solo original de seis cenas, Mulheres Atravessadas na Garganta, em uma performance de manifesto da memória e resistência feminina. A pesquisa para o solo de Juçara surgiu ao longo do mestrado no Programa de Pós-Graduação em Teatro da Universidade do Estado de Santa Catarina.

O espetáculo é o quarto trabalho da Cia Dramática, fundada por Juçara, Lara Coletti (cenógrafa) e Luciano Alves (músico), e dá seguimento às investigações teóricas e artísticas presentes desde a criação do grupo, trazendo à cena o teatro feminino e a história da mulher no mundo.