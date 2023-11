Cinemateca Capitólio apresenta dez filmes da fase mexicana de Luis Buñuel

Desta terça-feira (28) a 08 de dezembro, a Cinemateca Capitólio (rua Demétrio Ribeiro, 1.085) apresenta a mostra Buñuel no México, com dez filmes da fase mexicana do diretor espanhol Luis Buñuel. A sessão de abertura, na terça, às 19h30min, exibe uma das grandes obras-primas de Buñuel, O Anjo Exterminador, com apresentação do crítico de cinema Marcus Mello. A entrada é gratuita, com distribuição de senhas 30 minutos antes da sessão.

A programação destaca ainda outras obras marcantes da história do cinema, como Os Esquecidos, Nazarín, Simão do Deserto e O Alucinado, com um recorte que passeia entre histórias de cunho social e narrativas abertamente surrealistas do realizador.

Luis Buñuel nasceu em 1900, em Calanda, na Espanha, e morreu em 1983, na Cidade do México. Na juventude, frequentou a Universidade de Madri, onde conheceu o poeta Federico García Lorca e o pintor Salvador Dalí, de quem se tornou grande amigo. Durante a Guerra Civil, mostrou-se um ativo opositor do General Franco, o que o obrigou a exilar-se – primeiramente, nos Estados Unidos, e, depois, no México.

Confira a grade da programação:



28 de novembro

19h30 – O Anjo Exterminador

29 de novembro

17h – O Bruto

19h30 – Os Esquecidos

30 de novembro

17h – Escravos do Rancor

19h30 – A Adolescente

1 de dezembro

17h – Nazarín

2 de dezembro

17h – Simão do Deserto

3 de dezembro

17h – Ensaio de um Crime

19h – O Alucinado

5 de dezembro

17h – A Adolescente

19h30 – Escravos do Rancor

6 de dezembro

17h – Simão do Deserto

18h – Os Esquecidos

19h30 – Nazarín

7 de dezembro

15h – Ensaio de um Crime

17h – O Bruto

19h30 – A Morte Neste Jardim

8 de dezembro

15h – O Alucinado

17h – O Anjo Exterminador