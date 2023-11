Livro sobre Grêmio Esportivo Renner é lançado nesta quarta-feira

O Grêmio Esportivo Renner teve uma breve (28 anos), mas intensa história no futebol. Essa memória afetiva agora encontra no livro G.E. Renner – O Cometa Eterno, da Libretos Editora. Nesta quarta-feira (29), acontece o lançamento da obra, com bate-papo e autógrafos na Livraria Paralelo 30 (rua Vieira de Castro, 48), às 19h.

O livro é resultado da dedicação do agora escritor Luis Carlos Macchi Silva, junto com o filho Vítor Vasata. Eles compilaram um extenso material com histórias e imagens que traçam a trajetória rennista desde a sua fundação. Com edição de Pedro Haase Filho e design gráfico de Clô Barcellos, o livro é uma realização da Fundação A. J. Renner.

A publicação nasceu do projeto Renner Vive, cujo fruto mais reluzente é o Memorial Valdir Joaquim de Morais, que registra nos mínimos detalhes a história do time dos industriários. O clube revelou alguns nomes importantes do futebol brasileiro, como Valdir de Moraes, considerado um dos maiores goleiros da história do Palmeiras, e Ênio Andrade, técnico do Corinthians.