Quatro décadas de Unimúsica em livro

Nesta terça-feira, um dos projetos culturais mais antigos de Porto Alegre apresenta ao público o livro Unimúsica 40 (Selo Arte & Cultura_DDC/Editora da UFRGS) - edição limitada, com distribuição gratuita. O evento de lançamento inicia às 19h, no Centro Cultural da Ufrgs (Rua Eng. Luiz Englert, 333). A iniciativa celebra as quatro décadas de história do projeto, desenvolvido pelo Departamento de Difusão Cultural da Pró-Reitoria de Extensão da Ufrgs, com especial atenção às séries temáticas apresentadas entre os anos de 2004 e 2021. A organização é da produtora cultural Lígia Petrucci, e a edição e o design são de Flávio Wild. As imagens são de autoria de diversos fotógrafos que captaram os espetáculos ao longo dos anos, como Cláudio Etges e Maciel Goelzer. Além de fotografias e peças gráficas, o livro reúne ensaios e depoimentos de pesquisadores, músicos e professores, como Tom Zé, Luiz Tatit, Carlos Sandroni, Alan Brito, Mônica Salmaso e Déa Trancoso.

Scheherazade latina no Teatro da Amrigs

Depois de uma bem sucedida estreia no Teatro Bruno Kiefer em outubro passado, o espetáculo musical Eva Luna - A Scheherazade das Américas, da Cia Ópera Brasil, estará no Teatro da Amrigs (Ipiranga, 5.311) nesta terça-feira, às 20h. Ingressos (a partir de R$ 25,00) à venda no Sympla. Com direção artística de Yasmini Vargaz e direção musical de Felipe Wilke, Eva Luna - A Scheherazade das Américas é baseado na obra de Isabel Allende, que conta a história de uma mulher sul-americana, filha de índio e órfã de mãe. Como uma Scheherazade latina, ela faz da arte de contar histórias seu sustento e forma de superar as dificuldades de uma América Latina pobre, miscigenada, discriminatória e machista.

Recitais de violoncelo com Rafael Cesário