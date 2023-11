Recital 6 Partitas Latino-americanas ganha duas apresentações nesta quarta

Nesta quarta-feira (29), acontece o recital do violoncelista Rafael Cesário com as 6 Partitas Latino-americanas para violoncelo solo, de Arthur Barbosa, que estará presente para comentar a interpretação de sua obra. Às 12h30min, o espetáculo ocorre no Musical Évora, no Foyer do Theatro São Pedro (Praça Mal. Deodoro, s/n°) e às 19h30min na Casa da Música POA (rua Gonçalo de Carvalho 22), que também recebe uma masterclass de Cesário sobre violoncelo, das 15h até 17h. No primeiro show os ingressos são gratuitos e no segundo, contribuição espontânea.