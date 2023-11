Sopapo Poético tem última edição do ano nesta terça-feira

A próxima edição do Sopapo Poético, e última do ano, se realiza na próxima terça-feira (28), às 19h30min, trazendo como convidado o Grupo Desagravo. Novamente, o sarau será recebido pela Biblioteca Pública do Estado (rua Riachuelo, 1.190). O evento é gratuito.

Também há o lançamento do novo livro de poesias da escritora Isabete Fagundes, Amálgamas da vida. O sarau Sopapo Poético é promovido pela Associação Negra de Cultura (ANdC) desde 2012. O encontro evoca o protagonismo negro, em uma roda de atuações, reflexões e de convivências afrocentradas, reunindo artistas, pensadores e simpatizantes da cultura negra de resistência.

O Grupo Desagravo é formado por Renata Pires (voz), Vladimir Rodrigues (violão), Mingo Niemê e Beto Silva (percussões) e Conceição Vidal (vocal de apoio). O seu repertório inclui adaptações musicais dos poemas do livro Pelo Escuro, os quais denunciam a exploração e, ao mesmo tempo, exaltam a heroica resistência do povo negro no RS.