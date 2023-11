Fora da Lei Anita celebra primeiro ano com cervejas artesanais, gastronomia e atrações musicais

Completando um ano de operação no bairro Mont’Serrat, a Cervejaria Fora da Lei Anita (rua Anita Garibaldi, 245) promove no sábado (25), a partir das 12h, uma programação de aniversário com música ao vivo, cervejas artesanais e gastronomia para harmonizar com todos os rótulos servidos nas torneiras da casa. Entre os destaques da data está o show da jovem cantora, compositora, multi-instrumentista e atriz gaúcha Alice Kranen.A programação musical inicia às 17h, com apresentação da banda Murback e Duo em frente à cervejaria. A partir das 20h, o show da noite fica por conta de Alice Kranen, que, com apenas 18 anos, já conta com uma trajetória musical respeitável, tendo participado de espetáculos com BaianaSystem, Liniker, Letrux e Pitty. Além de seu trabalho autoral, a artista apresentará covers com setlist exclusivamente feminino, dos anos 1960 até a atualidade.Além de uma seleção de cervejas artesanais, o cardápio da Fora da Lei conta com opções variadas como hambúrgueres, panchos e pizzas, todos feitos artesanalmente, além de petiscos e finger foods.