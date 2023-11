CHC Santa Casa promove lançamento de livro sobre racismo e história negra

Centro Histórico-Cultural Santa Casa (avenida Independência, 75) promove na segunda-feira (27), às 15h30, o evento de lançamento do livro Racismo, Relações de poder e História negra em Porto Alegre. A partir do olhar de pesquisadores sobre os séculos XIX e XX, a obra busca reconhecer o lugar da pessoa negra na história do Rio Grande do Sul, em especial de Porto Alegre. O evento é gratuito, mas é preciso se inscrever por meio da plataforma Sympla. (avenida Independência, 75) promove na segunda-feira (27), às 15h30, o evento de lançamento do livro. A partir do olhar de pesquisadores sobre os séculos XIX e XX, a obra busca. O evento é gratuito, mas é preciso se inscrever por meio da plataforma

Para dar luz ao tema, o evento ainda contará com a conferência da diretora do Arquivo Nacional, Ana Flávia Magalhães Pinto, que também assina o prefácio da obra. O livro ainda possui as abas assinadas pela educadora Petronilha Beatriz Gonçalves da Silva e pelo historiador Flávio Gomes.

Com 13 textos, o livro é dividido em três partes: I – Pensamento e movimento de homens negros e mulheres negras no sul do Brasil; II – Vivências e experiências negras entre a escravidão e o pós-abolição; III – Cultura, pensamento e sociabilidade negra.