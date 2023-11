Gustavo Dias Borges traz show 'Artesã', novo capítulo de uma trajetória em torno da música

Acompanhado de um time de músicos de outros estados brasileiros, o compositor e arranjador sul-mato-grossense Gustavo Dias Borges apresenta seu show Artesã, às 20h desta quarta-feira (29), no Teatro do CHC Santa Casa (av. Independência, 75). Os ingressos custam entre R$ 15,00 e R$ 40,00 e estão à venda pela plataforma Sympla.

Integrando a programação anual do edital de música instrumental de 2023 do Complexo Histórico Cultural da Santa Casa, o show que Borges irá apresentar ao lado dos gaúchos Alegre Corrêa (guitarra) e Lucas Fê (bateria), do paulista François Muleka (contrabaixo) e da carioca Danielly Botelho (saxofone tenor e flauta transversal) tem formação inédita e exclusiva para esta apresentação. Da mesma forma, o repertório - recheado de choro, ritmos latinos (milonga e chamamé) e jazz - foi pensado especialmente para o espetáculo desta noite, segundo Borges. "Iremos tocar as músicas presentes no meu primeiro disco instrumental - Artesã -, além de outras musicas inéditas e composições dos artistas convidados", resume.

Gravado em Porto Alegre em 2020 e lançado em 2021, o primeiro trabalho solo do compositor e arranjador sul-mato-grossence (que, depois de morar alguns anos na capital gaúcha, hoje reside na praia da Guarda do Embaú, em Santa Catarina) é resultado de "uma gestação transformadora em meio à pandemia de Covid-19". Ele conta que o título e o conceito do álbum nasceram a partir das experiências que ele teve trabalhando como educador musical nesse período, quando mantinha contato com pessoas de diversas idades e classes sociais distintas, e de diversos lugares do mundo. "Me conectar com tanta gente em diferentes situações de saúde física e mental e perceber o quanto a música pode ser um agende de transformação interno e também do cotidiano delas foi o grande insight para esse trabalho."

O compositor confessa que também a transformação da música na sua própria vida (desde que passou a tocar violão, aos sete anos; e piano, aos 22) serviu de inspiração para seu primeiro trabalho instrumental. "Uma curiosidade é muitas músicas nasceram como canções, com letras, mas depois foram gravadas sem voz", detalha. Gravado ao vivo, sem sobreposições, o disco Artesã é dividido em duas partes, sendo que a primeira conta com cinco faixas executadas ao som de piano, bateria e baixo (com arranjos de Borges, Lucas Fê e o baixista Caio Maurente) e a outra metade apresenta as mesmas músicas no violão, como "nasceram".

Contando com outra formação de instrumentistas, Artesã já foi apresentado, em 2021, no Foyer do Theatro São Pedro, no Café FonFon, no Instituto Casa Nobre da Guarda do Embaú (onde Borges é diretor pedagógico em educação musical) e na praia da Gamboa (SC) e em festivais de música de Curitiba (PR) e Florianópolis (SC). "O formato de apresentação foi bem variado e sempre contou com uma bonita interação com o público e com os músicos que participaram. A cada apresentação, é um repertório que se ressignifica e se redesenha na mão de parceiros e parceiras que se dispõe a construir junto", destaca o compositor. "No caso deste show no CHC Santa Casa, pensei em algo bem diverso, e iremos aproveitar para celebrar a volta da Danielly aos palcos, após ela se curar de um câncer", emenda.

Segundo o artista, na noite desta quarta-feira, ele e os músicos convidados irão se reunir pela primeira vez para tocar o repertório ao vivo. "Esse é um elemento da espontaneidade do estilo deste show, que pode ser resumido como jazz brasileiro com raízes latinoamericanas." Pós-graduado em Música Popular Brasileira pelo Conservatório Brasileiro de Música (RJ), e somando conhecimento de sua passagem pelo Conservatório de Tatuí (SP), onde estudou piano com foco em jazz e música brasileira. Como compositor, capitaneou trabalhos a frente dos grupos Guantánamo Groove & Orquestra Itaimbé, A Ponte, Coisx e desenvolve parcerias com artistas de cultura popular, como o acordeonista Gilberto Monteiro, a quem irá homenagear na noite desta quarta-feira, tocando uma de suas músicas, De lua e sol.