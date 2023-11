Espetáculo Uma Noite na Broadway fica em cartaz de sexta a domingo

Uma Noite na Broadway chega ao Farol Santander (rua Sete de Setembro, 1.028) para uma curtíssima temporada. A montagem tem direção de Fernanda Chamma e conta a história de dois atores em busca de fama na Broadway, protagonizados pela dupla Fabi Bang e Rodrigo Negrini. As apresentações acontecem na sexta-feira (24), às 20h, no sábado (25), às 18h e 20h30 e domingo (26), às 18h. Os ingressos estão à venda na plataforma Sympla O espetáculochega ao(rua Sete de Setembro, 1.028) para uma curtíssima temporada. A montagem tem direção dee conta a história de dois atores em busca de fama na Broadway, protagonizados pela dupla. As apresentações acontecem na sexta-feira (24), às 20h, no sábado (25), às 18h e 20h30 e domingo (26), às 18h. Os ingressos estão à venda na plataforma, a partir de R$ 50,00.

Escrito por Marília Toledo e Emílio Boechat, com direção musical de Jorge de Godoy e Rafael Marão, Uma Noite na Broadway conta a história de dois atores brasileiros tentando a sorte na Meca dos grandes musicais em Nova York. Entremeando as situações em que esses personagens se colocam na busca pela fama, a comédia musical faz uma celebração aos mais de 20 anos do gênero no Brasil. Com uma dramaturgia ágil, os altos e baixos são costurados por músicas de grandes clássicos que marcaram os palcos mundiais.