Bloco Não Mexe Comigo Que Eu Não Ando Só volta às ruas neste sábado

O bloco Não Mexe Comigo Que Eu Não Ando Só volta às ruas no sábado (25), com um grande carnaval, cheio de brilho e potência transformadora. É a primeira saída do coletivo formado exclusivamente por mulheres desde a pandemia. A concentração está marcada para às 11h, na Praça da Alfândega. O evento é gratuito.

O encerramento será na Praça do Tambor, onde o bloco irá se unir ao 5° Festival da Mirabal, uma homenagem ao Dia Internacional para a Eliminação da Violência contra as Mulheres e ao aniversário da casa, que é referência em acolhimento a mulheres vítimas de violência doméstica na capital. Data importante para os movimentos feministas, o 25 de novembro foi instituído no 1° Encontro Feminista Latino-Americano e Caribenho.

Não Mexe Comigo que Eu Não Ando Só é composto por mais de 70 mulheres, divididas nos naipes bateria, sopro e harmonia, compreendendo os instrumentos xequerê, rocar, tamborim, agogô, repinique, caixa, surdo, guitarra, baixo, cavaco, trompete, trombone, saxofone e voz.