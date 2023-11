Divulgados os vencedores do Prêmio Açorianos de Música 2023

vencedores do Prêmio Açorianos de Música 2023 foram divulgados na noite desta quarta-feira (22) durante cerimônia no Teatro Renascença, em Porto Alegre. Os ganhadores foram eleitos, pela primeira vez, por votação popular, que teve mais de 2 mil votos. As informações são da prefeitura de Porto Alegre.



A premiação é conferida pela prefeitura por meio da Secretaria Municipal de Cultura e Economia Criativa. A distinção foi entregue a 24 músicas de quatro categorias: regional, instrumental, erudita e urbana. Também foram premiados o melhor arranjo, álbum do ano, revelação do ano e projeto especial.



Os cantores Osforam divulgados na noite desta quarta-feira (22) durante cerimônia no Teatro Renascença, em Porto Alegre.As informações são da prefeitura de Porto Alegre.A premiação é conferida pela prefeitura por meio da Secretaria Municipal de Cultura e Economia Criativa. A distinção foi entregue a. Também foram premiados o melhor arranjo, álbum do ano, revelação do ano e projeto especial.Os cantores Fughetti Luz Bebeto Alves , falecidos neste ano, foram homenageados.

Confira a relação dos vencedores do Prêmio Açorianos de Música 2023:

Categoria Instrumental

Melhor compositor: Francisco Netto Chagas, por Migração dos Pássaros

Melhor intérprete: Xico Ensemble

Melhor instrumentista: João Rizzo (Flugelhorn), por Georgia On My Mind

Melhor álbum: Migração dos Pássaros

Melhor produtor: Francisco Netto Chagas



Categoria Regional

Melhor compositor: Luiz Coronel e Chico Teixeira, por Cavalo Branco

Melhor intérprete: Chico Teixeira

Melhor instrumentista: Luciano Maia (Acordeon)

Melhor álbum: Da minha Lavra gaúcha

Melhor produtor: Chico Teixeira



Categoria Erudito

Melhor compositor: Jean Lopes, por Passacaglia Para Bonini

Melhor intérprete: Lux Sonora

Melhor álbum: Lux Sonora

Melhor instrumentista: Grupo Lux Sonora, composto por Rafael Marques, Jean Lopes, Letícia Piassentini, Elizander Dutra, Bruno Santos, Priscila de Souza e Luis Guerin

Melhor produtor: Jean Lopes



Categoria Urbana

Melhor compositor: Cassio Degrazia, por Mil Tons

Melhor intérprete: Anna Paula Schizzi Paz, por De que me adianta

Melhor instrumentista: Franco Salvadoretti (Flauta), por Lugar Nenhum

Melhor álbum: Mil Tons

Melhor produtor: Leonardo Bracht e Gelson Oliveira



Projeto Especial

Dessa Ferreira, por álbum Pulso



Melhor Arranjo

Gelson Oliveira, por Mil Tons.



Álbum do Ano

Migração dos Pássaros, por Francisco Netto Chagas.



Revelação do Ano

Anna Paula Schizzi Paz, por De Que Me Adianta.