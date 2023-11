Ópera Estúdio e Orquestra Theatro São Pedro realizam nova montagem de Carmen

Uma das óperas mais famosas de todos os tempos, Carmen, de Georges Bizet, será apresentada no Theatro São Pedro (Praça Marechal Deodoro, s/nº), no próximo sábado (25) e no domingo (26), com horários às 20h e às 18h, respectivamente. Os ingressos estão esgotados.

A nova montagem, que encerra a segunda edição do Ópera Estúdio – Curso de Formação Interdisciplinar para Cantores Líricos, é estrelada pelos participantes do projeto, contando ainda com bailarinos e a Orquestra Theatro São Pedro.

Os participantes do Ópera Estúdio serão divididos em dois elencos para as apresentações de Carmen. O diretor pedagógico, Flávio Leite, destaca que a ópera oferece papéis adequados para cantores em diferentes níveis de aprendizado. Os papéis principais serão interpretados pelas mezzo-sopranos Carol Braga e Camila Umpiérrez, que já atuaram como cantoras líricas em produções profissionais no estado, e pelos tenores Auildo Munhoz e Maicon Cassânego.