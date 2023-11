Stephanie Soeiro apresenta o show Ardume no Ecarta Musical

A cantora, compositora e instrumentista Stephanie Soeiro apresenta suas criações musicais com voz e violão no projeto Ecarta Musical (Avenida João Pessoa, 943), neste sábado (25), 18h, com entrada franca e transmissão ao vivo pelo canal do youtube da Fundação Ecarta.

A jovem de 26 anos atua como vocalista e compositora nas bandas Addara (desde 2017) e Lobos de Villa (desde o início de 2023). A artista está lançando um álbum single com três músicas autorais com o selo da Pedra Redonda. Ela ainda prepara o próximo álbum com seis faixas autorais produzido de forma independente e com direção própria.

Neste show interpreta as composições Pó estelar, Uma chama acesa, Espinhos, Consumida, Oração por você, Insista em vida, Nada é pra sempre, Da janela do meu quarto, Uivar pra lua, Lúcida, Sol e Flutua.