Almas del Fuego Edição Fronteira Seca terá programação cultural intensa no sábado

Almas del Fuego Edição Fronteira Seca terá programação cultural intensa neste sábado (25). Antônio Costaguta, o El Topador, irá reunir no Rancho Tabacaray (avenida Vicente Monteggia, 2770) seus conterrâneos dobles chapa da música, dança, arte e poesia para apresentações exclusivas das 10h às 18h. Os ingressos estão esgotados.

O Almas del Fuego é um Festival criado pelo projeto El Topador para celebrar os costumes, a gastronomia e a cultura do nosso Estado. Ao longo do dia, uma série de atrações culturais como oficinas, dança, música e uma gastronomia toda a base do fogo. Durante o almoço com fogo de chão, show de Demétrio Xavier, músico porto-alegrense, especializado na música crioula do Uruguai e da Argentina.

Para o meio da tarde, show com Carolina Cáceres Trio, uma apresentação performática de canções autorais, que conta histórias da fronteira e conduz a um passeio sonoro e rítmico pela Fronteira Seca Sant'Ana do Livramento-Rivera, lugar de encontro entre culturas e diversidades.