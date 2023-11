Nina Nicolaiewsky sobe ao palco do Espaço 373 com Sucinta Orquestra

Nina Nicolaiewsky apresenta nesta sexta-feira (24), às 21h, no Espaço 373 (rua Comendador Coruja, 373), Receita de Casa, seu primeiro EP gravado na Berklee College of Music, na cidade espanhola de Valência, onde a artista cursou o Master em Performance Contemporânea. Os ingressos para o evento estão disponíveis na plataforma Sympla A cantora e compositoraapresenta nesta sexta-feira (24), às 21h, no(rua Comendador Coruja, 373),, seu primeiro EP gravado na Berklee College of Music, na cidade espanhola de Valência, onde a artista cursou o Master em Performance Contemporânea. Os ingressos para o evento estão disponíveis na plataforma, a partir de R$ 40,00.

Para este show, Nina estará acompanhada pela Sucinta Orquestra, formada apenas por mulheres: Clarissa Ferreira (violino), Miriã Farias (violino), Gabriela Vilanova (viola) e Luyra Dutra (violoncelo).

A partir de reflexões sobre como gravar música brasileira fora do país, também com não brasileiros, a artista experimentou instrumentos com os quais tinha pouca ou nenhuma familiaridade. Dividido em três faixas – Intro, Nem tudo e Pode ser – o álbum contou com o baixista e vibrafonista Brandon Atwell, o trombonista Sam Rowley, ambos norte-americanos, e o baterista brasileiro Pedrinho Augusto.