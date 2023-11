Wilson Cavalcanti: um artista inquieto, polivalente e em constante produção

exposição Wilson Cavalcanti — Os jardins que me habitam será inaugurada às 10h30min neste sábado (25), em evento aberto ao público, que acontecerá no 2º andar expositivo do Margs (Praça da Alfândega, s/n°). A mostra do artista pelotense, conhecido como Cava, segue em exibição até o dia 18 de fevereiro, ocupando duas salas do Museu e integra ampla programação comemorativa ao longo do próximo ano, alusiva ao aniversário de 70 anos da instituição (celebrado em 27 de julho). A visitação é gratuita e ocorre de terças a domingos, sempre das 10h às 19h. O Margs ainda oferece visitas mediadas para grupos, desde que agendadas previamente pelo e-mail será inaugurada às 10h30min neste sábado (25), em evento aberto ao público, que acontecerá no 2º andar expositivo do Margs (Praça da Alfândega, s/n°).(celebrado em 27 de julho). A visitação é gratuita e ocorre de terças a domingos, sempre das 10h às 19h. O Margs ainda oferece visitas mediadas para grupos, desde que agendadas previamente pelo e-mail [email protected]

Apresentando uma visão mais abrangente e histórica da produção de Wilson Cavalcanti, esta é a primeira mostra individual do artista no Margs. Nela, consta um panorama retrospectivo dos mais de 50 anos de sua produção em desenho, gravura, pintura e objeto. A exposição também pontua a parte mais reconhecida de seu trabalho, sobretudo o viés figurativo e expressionista em gravura e pintura, e redimensiona a sua obra ao levar ao público produções menos conhecidas, a exemplo de seus desenhos-pinturas, suas pinturas-objetos, os procedimentos construtivos e os flertes com a abstração, assinalando a importância em sua poética pessoal.

Inquieto, polivalente, em constante produção, Cava pauta a sua prática artística em grande parte pelo emprego dos procedimentos experimentais e mesmo conceituais que desenvolve. Sua contribuição no contexto das transformações do meio de arte e das convenções do fazer artístico vivenciadas por sua geração na história da arte sul-rio-grandense é incontestável.

"O reconhecimento da obra de Wilson Cavalcanti está em grande parte associado à sua produção em gravura, devido à trajetória ligada a esta linguagem, seja como artista, técnico impressor e instrutor no Atelier Livre da Prefeitura de Porto Alegre", afirma o curador da mostra e Doutor em Artes Visuais, Felipe Caldas. "Porém, ao nos debruçarmos sobre sua obra e pensamento artístico, facilmente perceberemos que a gravura é apenas uma de suas facetas enquanto artista", emenda em seu texto curatorial.

Wilson Cavalcanti também é professor e atua como educador social. Desde o final dos anos 1960, desenvolve uma produção diversificada em desenho, gravura, pintura e objeto, em grande parte marcada pela abordagem figurativa de viés expressionista. Na sua produção de gravura em litografia (pedra) e em metal predominam temas e questões de cunho social e político. Já nas xilogravuras (madeira), a ênfase se relaciona ao erudito e ao imaginário popular.

Em sua pintura, Cava emprega procedimentos experimentais, no qual se vale de materiais não artísticos e objetos, incluindo reaproveitamento de elementos naturais, industriais e resíduos ou descarte. Questionador e contestador, teve sua personalidade e trajetória marcadas pela independência e pelo pensamento próprio, mantendo-se autêntico e coerente à sua própria forma de produzir e estar no mundo.

Sua jornada como artista visual começou nos anos de sua formação inicial, que se deu entre 1968 e 1977, estudando desenho, gravura em metal, xilogravura e litografia e convivendo com importantes mestres do Atelier Livre da Prefeitura de Porto Alegre, como Paulo Peres e Danúbio Gonçalves. Também foi professor daquele espaço artístico localizado no Centro Municipal de Cultura, onde ministrou aulas entre os anos de 1996 e 2020.

Na exposição que será aberta neste sábado, o Margs possibilita que o público revisite essa história e aprofunde o entendimento público da diversificada e extensa obra de Cava. São apresentadas mais de 100 obras, realizadas desde os anos 1970, incluindo parte de seus trabalhos que integram o Acervo Artístico do Museu, onde está representado com mais de 30 obras. Assim, Wilson Cavalcanti — Os jardins que me habitam é apresentada como parte de dois programas expositivos em operação na instituição e que são interligados: Histórias ausentes, voltado a resgates e reconsiderações históricas, e História do Margs como história das exposições, que aborda as intersecções entre a história institucional do Museu e as trajetórias de artistas.