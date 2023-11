Memorial do RS recebe a exposição 'O legado suíço-brasileiro na Amazônia: arte, ciência e sustentabilidade'

A Embaixada da Suíça no Brasil e o Consulado-geral da Suíça em São Paulo apresentam em Porto Alegre a exposição O legado suíço-brasileiro na Amazônia: arte, ciência e sustentabilidade, um projeto em parceria com o Museu Paraense Emilio Goeldi e a Associação Cultural e Artística Oswaldo Goeldi. A mostra será inaugurada na quinta-feira (23) no Memorial do Rio Grande do Sul (rua Sete de Setembro, 1.020), com entrada franca. O lançamento acontecerá na presença do Embaixador da Suíça no Brasil, Pietro Lazzeri, que estará liderando uma delegação, reunindo o Diretor Geral das Américas do Departamento de Assuntos Estrangeiros da Suíça, os Consulados Gerais, os Consulados Honorários, os escritórios Swissnex, Swiss Business Hub e do Turismo da Suíça. A mostra é composta pelo núcleo Fauna, com pranchas que incluem desenhos de 337 espécies de aves amazônicas, catalogadas em 1900 pelo zoólogo suíço Emílio Goeldi, durante o período em que dirigiu o antigo Museu Paraense de História Natural e Etnografia, posteriormente denominado Museu Emílio Goeldi, em sua homenagem. O público poderá conhecer os aspectos principais da vida e da história deste destemido naturalista suíço que se deslocou para a Amazônia com esposa e seis filhos, com o intuito de realizar um sonho: pesquisar as espécies brasileiras e a Amazônia. A exposição apresenta ainda um vídeo sobre aves brasileiras, além de 22 xilogravuras, que compõem o núcleo Flora, com a temática de flores brasileiras, obras realizadas pelo filho de Emílio Goeldi, Oswaldo Goeldi, considerado um dos mais influentes gravadores brasileiros. Os visitantes da exposição poderão usar a tecnologia de realidade aumentada, além de acessar uma videoinstalação que destaca a presença suíça no Brasil nos últimos 200 anos, através de onze personalidades suíças emblemáticas, que marcaram a história do Brasil do passado ao presente, em diferentes domínios de atividade, como arte, cultura, ciência, desenvolvimento social, educação, inovação, sustentabilidade.