Alcione retorna a Porto Alegre para celebrar meio século de música no Araújo Vianna

Após completar 50 anos de uma trajetória singular na música brasileira, Alcione retorna a Porto Alegre nesta sexta-feira (24), às 21h, para celebrar meio século de dedicação e amor à música no palco do Auditório Araújo Vianna (avenida Osvaldo Aranha, 685). Últimos ingressos, a partir de R$ 70,00, à venda na Sympla.



No repertório da apresentação, uma seleção dos hits que marcaram a carreira da Marrom, como Não Deixe o Samba Morrer (uma espécie de hino para os sambistas), O Surdo, Sufoco, Nem Morta, Você Me Vira a Cabeça, A Loba, Meu Ébano, Mulher Ideal, Garoto Maroto e Estranha Loucura, entre outros sucessos.



Em maio de 2022, Alcione gravou o DVD Alcione - 50 anos, Ao Vivo, com 65 canções distribuídas, em sua maioria, entre medleys, no Theatro Municipal do Rio de Janeiro. No espetáculo, a Marrom contou com as participações especiais de sua inseparável Banda do Sol e de integrantes da Orquestra Maré do Amanhã. Dois grupos de bailarinos, entre clássicos e modernos, também estiveram no palco, prestigiando o show: a Cia Marcelo Chocolate e Sheila Aquino e a Companhia Cenarte Dimensões. A gravação teve a direção musical do maestro Alexandre Menezes e direção geral de Solange Nazareth. Os figurinos foram assinados por Gebran Smera.