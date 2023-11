CCMQ recebe espetáculo Kuumba conta Anansi e o Baú de Histórias

Casa de Cultura Mario Quintana (CCMQ) recebe o espetáculo infantil Kuumba conta Anansi e o Baú de Histórias, com Mayura Matos. A apresentação acontece na quinta-feira (23), às 15h, no Teatro Carlos Carvalho (rua dos Andradas, 736). Os ingressos estão disponíveis na plataforma Sympla Como parte da programação especial do Novembro Negro, a(CCMQ) recebe o espetáculo infantil, com. A apresentação acontece na quinta-feira (23), às 15h, no(rua dos Andradas, 736). Os ingressos estão disponíveis na plataforma, a partir de R$ 20,00.

Kuumba – que quer dizer criatividade na língua Swahili e também é um dos princípios do Kwaanzar – é uma viajante do tempo, que leva e traz histórias necessárias para que o povo ouça. Neste tempo, Kuumba contará como Anansi e sua mulher, Aso, conseguiram conquistar as primeiras histórias de Nyame, o deus do céu.

A peça, dirigida e encenada por Mayura Matos, é destinada ao público infantil e foi desenvolvida com a observação dos valores civilizatórios afro-brasileiros, organizados por Azoilda Loretto Trindade para educação infantil. Além de trazer cultura e ludicidade para os pequenos, o espetáculo também tem como objetivo difundir esses valores na prática.