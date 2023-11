Adriano Trindade convida Danilo Caymmi para uma noite de samba, bossa e jazz

Adriano Trindade sobe ao palco do Café Fon Fon (rua Vieira de Castro, 22), para única apresentação, às 21h, com Danilo Caymmi. Sem circulação no Brasil, os dois planejam seguir com o show O Samba, a Bossa e o Jazz pela Europa em 2024. Os ingressos antecipados podem ser adquiridos por R$ 130,00 na plataforma Sympla Nesta quinta-feira (23),sobe ao palco do(rua Vieira de Castro, 22), para única apresentação, às 21h, com. Sem circulação no Brasil, os dois planejam seguir com o showpela Europa em 2024. Os ingressos antecipados podem ser adquiridos por R$ 130,00 na plataforma

Acompanhados por Cristian Sperandir (piano e teclado), Everson Vargas (baixo), Renato Popó (bateria) e Ronaldo Pereira (sax), Adriano e Danilo interpretarão clássicos de suas carreiras em formato individual e em duo.

Radicado em Berlim desde 2018, Adriano Trindade é considerado o precursor do samba rock no continente europeu e representante do Jazz Brasil no mundo. Cantor, compositor, flautista e produtor musical, Danilo Caymmi gravou 19 álbuns, foi flautista no primeiro álbum de Milton Nascimento, Travessia (1967), e, por mais de dez anos, integrou a Nova Banda de Tom Jobim.