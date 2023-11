A potência de Nega Lu e do Carnaval

Amor entre compositores na Terça Lírica

Neste terça-feira, o projeto Terça Lírica do Memorial do Judiciário apresenta Elementos do Amor: Clara e Robert Schumann. O espetáculo de canções alemãs com uma encenação e roupagem contemporânea ocorre às 18h30min, no auditório Oswaldo Stefanello do Palácio da Justiça (Praça Marechal Deodoro, 55). A entrada é gratuita. A dramaturgia selecionou canções do ciclo Frauenliebe und leben (Amor e vida de uma mulher), de Robert Schumann, além de obras de Clara Schumann e uma peça para piano solo de cada um destes compositores. A história de amor vivida pelo casal Schumann no auge do período romântico musical é, talvez, uma das mais discutidas pelos estudiosos e amantes desta arte. O processo colaborativo de dramaturgia buscou dar um corpo cênico ativo para as musicistas, bem como estabelecer diálogos entre eles e a atriz/bailarina Luiza Waichel.