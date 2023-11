Daniel Acosta fala sobre seu processo criativo em conversa na Ocre Galeria

A Ocre Galeria (rua Demétrio Ribeiro, 535) promove no sábado (18), às 10h30min, mais uma edição do projeto Conversa com o Artista, desta vez destacando a exposição Embutidos, Permeáveis, Topológicos, Rotores, do artista Daniel Acosta, em cartaz no espaço expositivo até 25 de novembro. A mediação será da pesquisadora e crítica de arte Gabriela Motta. A visitação pode ser feita de segunda a sexta-feira, das 10h às 18h, e aos sábados, das 10h às 13h30min.