Samsara - A Jornada da Alma leva espectador em uma viagem rumo à reencarnação

Vencedor do Prêmio do Júri da sessão Encounters no Festival de Berlim 2023, Samsara – A Jornada da Alma chega aos cinemas gaúchos neste final de semana.

Samsara – A Jornada da Alma é o mais recente filme do galego Lois Patiño. A exemplo dos seus dois longas-metragens anteriores, Costa da Morte (2013) e Lua Vermelha (2020), nesta nova obra o diretor segue fiel ao seu estilo contemplativo, com imagens bucólicas e paisagens deslumbrantes para retratar, de forma emotiva, a jornada de uma alma que desencarna no Laos e ocupa um surpreendente novo corpo em Zanzibar.

Entre outros recursos, o filme utiliza um diretor de fotografia diferente para cada momento da jornada - e convida o espectador, em determinado momento, a fechar os olhos por alguns minutos, subvertendo a lógica da sala de cinema e imaginando a travessia para uma nova vida.