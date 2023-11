Festa Rock n' Bira traz a banda Fúlsia e tributos a astros do rock no Opinião

Opinião (rua José do Patrocínio, 834). Neste sábado (18), a partir das 23h, traz a já premiada banda Fúlsia, da Região Metropolitana para o palco, além de outras quatro atrações de covers, que contemplam diferentes vertentes do rock: Só Creedence (Creedence), Desire (Ozzy Osbourne), Delorean (Stone Temple Pilots) e Vallengrace (Green Day). Os ingressos estão à venda a partir de R$ 99,00, com open bar, na plataforma Sympla A festa Rock N' Bira, promove a integração entre músicos, bandas, autorais e tributos, iniciantes e ou consagrados há 15 anos, no(rua José do Patrocínio, 834). Neste sábado (18), a partir das 23h, traz a já premiada banda, da Região Metropolitana para o palco, além de outras quatro atrações de covers, que contemplam diferentes vertentes do rock:(Creedence),(Ozzy Osbourne),(Stone Temple Pilots) e(Green Day). Os ingressos estão à venda a partir de R$ 99,00, com open bar, na plataforma

A Fúlsia é uma banda independente de Alvorada, que tem suas raízes no rock, mas sente a falta de mais diversidade no estilo. Eles misturam um pouco de tudo: samba, ska, metal, reggae, jazz, blues, funk carioca e o que mais aparecer pela frente, sempre mostrando sua brasilidade, com composições em português. Atualmente, a formação conta com Thai Serrão no baixo, Paula Rey na bateria, Arão Rozuary na guitarra e Eluet na voz.