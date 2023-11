Cristovão Bastos Quarteto se apesenta no Café Fon Fon

Parceiro de grandes nomes da música brasileira, o compositor, pianista e arranjador carioca Cristovão Bastos apresenta seus sucessos no Café Fon Fon (rua Vieira de Castro, 22) nesta sexta-feira (17) e no sábado (18), às 21h. Ele estará acompanhado de Luizinho Santos (saxofone e flauta), Edu Saffi (contrabaixo) e Marquinhos Fê (bateria). Os ingressos para sexta-feira estão à venda na plataforma Sympla, por R$ 120,00; para sábado, restam poucos ingressos, com mesmos valores e opções de compra.