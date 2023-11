Yuri Marçal apresenta novo show de humor neste domingo

Yuri Marçal apresenta seu novo show de stand up comedy Me Perdi No Que Eu Tava Falando, neste domingo (19), às 20h. O evento, alusivo ao Dia da Consciência Negra, acontece no Auditório Araújo Vianna (avenida Osvaldo Aranha, 685). Os ingressos podem ser adquiridos pela plataforma Sympla O humoristaapresenta seu novo show de stand up comedy, neste domingo (19), às 20h. O evento, alusivo ao Dia da Consciência Negra, acontece no(avenida Osvaldo Aranha, 685). Os ingressos podem ser adquiridos pela plataforma, a partir de R$ 24,00.

Yuri Marçal, criado no Rio de Janeiro, é ator e comediante e se destaca entre o público que curte o humor direto ao ponto. Sem meias palavras, Yuri proporciona uma experiência ainda pouco comum no stand up nacional, ao abordar com humor, acidez e irreverência os mais diversos assuntos.

Em seu novo show, Yuri retrata as mudanças que a comédia gerou em sua vida, e dos novos rumos que tem seguido com sua família. Com muito bom humor, Yuri apresenta o seu novo espetáculo, seu quarto especial de stand up comedy. Foi o primeiro humorista negro da América Latina a ter um especial em plataformas de streaming.