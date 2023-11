Casa da Ospa tem concerto com estreia mundial e recital para Bruno Kiefer

A Orquestra Sinfônica de Porto Alegre (Av. Borges de Medeiros, 1.501), oferece duas atrações para apreciadores da música erudita neste final de semana. No sábado (18), às 17h, o concerto Dvoák, Muñoz & Costa Lima reúne a maestrina Alba Bomfim e o trompista Fernando Chiappero, dentro da programação especial para o Novembro Negro. Os ingressos estão à venda pela plataforma Sympla, por valores a partir de R$ 10,00. No domingo (19), a Orquestra dá continuidade às comemorações do centenário de Bruno Kiefer, com um recital gratuito, às 18h.

A premiada maestrina Alba Bomfim desembarca no Estado pela primeira vez para conduzir o concerto Dvoák, Muñoz & Costa Lima. O programa inicia com Alá – O Manto Branco de Oxalá na Festa do Bonfim, do compositor baiano Paulo Costa Lima, membro da Academia Brasileira de Música.

No domingo, a Ospa presta nova homenagem ao compositor e músico Bruno Kiefer. A cantora Luciana Kiefer e o Quinteto Som 5, formado pelos músicos Henrique Amado (flauta), Viktoria Tatour (oboé), Diego Grendene de Souza (clarinete), Altair Venâncio (fagote) e Nadabe Tomás (trompa), mergulham no repertório camerístico do compositor, apresentando oito obras de Kiefer para sopros e voz.