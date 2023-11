Les Ballets Trockadero de Monte Carlo faz show nesta sexta-feira

Teatro do Bourbon Country (avenida Túlio de Rose, 80), nesta sexta-feira (17), às 21h, a companhia internacional Les Ballets Trockadero de Monte Carlo interpreta cotidiano do balé clássico com muito humor, irreverência e técnica impecável. Com 50 anos de história, a trupe é amplamente reconhecida no circuito off-Broadway e percorre o mundo com seus espetáculos. Os ingressos estão à venda na plataforma Uhuu Em apresentação única no(avenida Túlio de Rose, 80), nesta sexta-feira (17), às 21h, a companhia internacionalinterpreta cotidiano do balé clássico com muito humor, irreverência e técnica impecável. Com 50 anos de história, a trupe é amplamente reconhecida no circuito off-Broadway e percorre o mundo com seus espetáculos. Os ingressos estão à venda na plataforma, a partir de R$ 25,00.

O grupo, criado em Nova York na década de 1970, é composto somente por homens e combina técnica e comédia para retratar situações comuns no mundo do balé clássico. Os Trocks, como carinhosamente são chamados, têm uma conexão notável com figuras de destaque.

Para as performances, carregam 60 fantasias - uma para cada personagem -, encantando os espectadores com a apresentação de grandes clássicos como O Lago dos Cisnes, Go for Barroco e Vivaldi Suite. Embora grande parte dos papéis sejam femininos, a companhia não conta com nenhuma dançarina. Curiosamente, a equipe técnica é composta principalmente por mulheres.