Banda de heavy metal Angra faz show no Opinião neste domingo

Angra, um dos maiores nomes do heavy metal no Brasil, volta ao Opinião (rua José do Patrocínio, 834), neste domingo (19), às 20h, para fazer o show de lançamento do seu décimo trabalho de estúdio, intitulado Cycles of Pain. Os ingressos estão à venda, a partir de R$ 100,00, na plataforma Sympla um dos maiores nomes do heavy metal no Brasil, volta ao(rua José do Patrocínio, 834), neste domingo (19), às 20h, para fazer o show de lançamento do seu décimo trabalho de estúdio, intitulado Cycles of Pain. Os ingressos estão à venda, a partir de R$ 100,00, na plataforma

Lançado recentemente, Cycles of Pain reafirma a posição do Angra entre os nomes de maior destaque no power metal atual. Dando destaque ao repertório do novo álbum, o Angra vai retornar a Porto Alegre também para executar algumas das composições mais emblemáticas da sua carreira, como Carry On, Nothing to Say, Rebirth e Nova Era. Atualmente, a banda conta com Rafael Bittencourt (guitarra), único membro fundador ainda na banda, além de Felipe Andreoli (baixo), Fabio Lione (voz), Marcelo Barbosa (guitarra) e Bruno Valverde (bateria).

A abrangência da proposta musical do grupo paulista é facilmente percebida pelos números. A banda soma três milhões de discos vendidos em todo mundo o mundo, cerca de meio milhão de ouvintes mensais no Spotify e quase 50 milhões de visualizações no Youtube.