The Wailers se apresentam no Araújo Vianna nesta quinta-feira

The Wailers, uma das maiores bandas de reggae da história, vai se apresentar mais uma vez em Porto Alegre, após três anos de espera. O grupo jamaicano, que revelou Bob Marley, Peter Tosh e Bunny Wailer para o mundo, subirá ao palco do Auditório Araújo Vianna (avenida Osvaldo Aranha, 685), nesta quinta-feira (16), às 21h. Os ingressos estão disponíveis na plataforma Sympla, a partir de R$ 70,00.

Liderada pelo baterista Aston Barrett Jr., a banda conta agora com o vocalista Mitchell Brunings, e vai executar os seus principais sucessos de Bob Marley, como Is This Love, No Woman No Cry, Redemption Song e Could You Be Loved.

Realizando frequentemente turnês ao redor do planeta, o The Wailers tem celebrado, em cima do palco, o legado deixado pelos seus inúmeros trabalhos de estúdio, todos imprescindíveis para quem quer compreender e sentir o poder do reggae roots.