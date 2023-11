Oficina para autores iniciantes acontece neste feriado na Feira do Livro

A oficina Como Publicar Seu Primeiro Livro, ministrada pela jornalista e produtora cultural Flávia Cunha nesta quarta-feira (15), às 14h, no Auditório do Memorial do Rio Grande do Sul. A atividade integra a Feira do Livro de Porto Alegre e é gratuita. A organização da feira destaca que não há necessidade de inscrição prévia para a oficina, mas é necessário chegar com antecedência para garantir a participação.