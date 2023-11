Celebrando corpos de mulheres gordas, espetáculo na CCMQ une dança e reflexão

Resultado da pesquisa da tese de doutorado da atriz e bailarina Renata Teixeira, com orientação da professora Patrícia Fagundes, Gordança: Uma Palestra Dançada celebra corpos de mulheres gordas que dançam. A peça, que estreou em maio deste ano no Teatro de Arena, fará novas apresentações nesta sexta-feira (17) e no sábado (18), às 20h; e no domingo (19), às 19h, na Sala Carlos de Carvalho, da Casa de Cultura Mario Quintana (Rua dos Andradas, 736). Os ingressos estão à venda pela plataforma Sympla e custam R$ 50,00 (inteira), R$ 30,00 solidário (com doação de 1kg de alimento) e R$ 25,00 (meia-entrada).

Em cena, Renata dança e reelabora memórias, mesclando narrativas pessoais com reflexões sobre gordofobia, pressão estética, padrão corporal na dança, feminismos, patologização, invisibilidade e hipervisibilidade dos corpos gordos. A proposta do espetáculo é reconhecer as linhas curvas que percorrem e constituem o corpo, as dobras que ele realiza e suas extravagâncias e contenções no espaço, reivindicando olhar generoso para suas histórias, trajetórias e experiências.

Para isso, a artista mistura os conceitos discutidos em uma palestra e as memórias suscitadas no aconchego de uma casa. A partir do diálogo com o público, busca encontrar meios de mudança e novos cenários, possibilidades de celebrar outras danças, outros corpos, reconstruindo narrativas da dança e de corpos de mulheres gordas, tecendo outros futuros e imaginários, na vida e na arte.