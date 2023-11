Peça 'Fôlego', em cartaz na Sala Álvaro Moreyra, lança olhar sensível sobre a mulher

Livremente inspirado na peça teatral A falecida, de Nelson Rodrigues, o espetáculo Fôlego cumpre nova temporada, desta vez na Sala Álvaro Moreyra, no Centro Municipal de Cultura (av. Erico Verissimo, 307). As apresentações acontecem nesta sexta-feira (17) e no sábado (18), às 20h; e no domingo (19), às 19h. Os ingressos custam R$ 50,00 (inteira) e R$ 25,00 (meia-entrada).

Contando com atuação de Mariana Vellinho e direção de Julio Zaicoski, o monólogo lança um olhar sensível para uma mulher que cansou de ser vista apenas como esposa, como objeto ou como aquela apta a desempenhar os papéis ditos convencionais que a sociedade lhe impõe e dela espera. Assim, a encenação convida o público a um mergulho na vida da personagem Zizinha, uma mulher imersa em sucessivas infelicidades.

Com a saúde debilitada e um casamento em ruínas, a protagonista busca maneiras de mudar de vida, nem que seja em seu último suspiro, encontrando na morte um momento de transmutação de sua sofrida realidade. A dramaturgia é assinada por Mariana e Zaicoski. Doutoranda em Artes Cênicas pela Ufrgs, a atriz retorna à cena, após uma década afastada dos palcos. O espetáculo estreou, recentemente, no Teatro de Arena e conta com Fernando Ochôa (iluminação), Rodrigo Shalako (cenário) e Alexandre Magalhães e Silva (figurino) em sua equipe técnica.